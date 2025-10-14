Умер четырехкратный лауреат Grammy Ди Энджело

В возрасте 51 года скончался американский исполнитель в музыкальных жанрах R'n'B и неосоул Майкл Юджин Арчер, более известный как D'Angelo (Ди Энджело). Об этом сообщает журнал The Variety, ссылаясь на заявление семьи музыканта.

В нем говорится, что артист умер после продолжительной борьбы с раком. D'Angelo не стало 14 октября.

За свою карьеру исполнитель выпустил три альбома: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) и Black Messiah (2014). За последние две пластинки он получил по две премии Grammy.

9 октября легенда шансона, автор популярной «Молодой» Ефрем Амирамов умер в реанимации на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Его госпитализировали с сепсисом. Врачи установили артисту специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость, но спасти его жизнь не удалось.

29 сентября советский композитор Юрий Чернавский скончался в возрасте 78 лет.

Ранее умер знаменитый джазовый музыкант Мохоло-Мохоло.