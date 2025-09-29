На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер композитор Юрий Чернавский

Композитор Юрий Чернавский ушел из жизни на 79-м году жизни
true
true
true
close
Yury G. Chernavsky/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советский композитор Юрий Чернавский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на странице музыканта в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в сообщении.

Информацию о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Чернавский родился 17 марта 1947 года в Тамбове. Во время учебы в музыкальном училище он создал со своим другом Олегом Куценко джазовый квинтет. В ансамбле он играл на саксофоне, а также выступал в роли аранжировщика. В период с 1969 по 1973 год музыкант выступал в джазовых оркестрах Леонида Утесова, Бориса Ренского, Дмитрия Покрасса и других.

Композитор является автором более 200 популярных песен. Он сотрудничал с такими советскими артистами, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Михаил Боярский. Также Чернавский написал композиции для более чем 20 мультфильмов.

Ранее умер композитор Родион Щедрин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами