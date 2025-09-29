Умер композитор Юрий Чернавский

Советский композитор Юрий Чернавский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на странице музыканта в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в сообщении.

Информацию о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Чернавский родился 17 марта 1947 года в Тамбове. Во время учебы в музыкальном училище он создал со своим другом Олегом Куценко джазовый квинтет. В ансамбле он играл на саксофоне, а также выступал в роли аранжировщика. В период с 1969 по 1973 год музыкант выступал в джазовых оркестрах Леонида Утесова, Бориса Ренского, Дмитрия Покрасса и других.

Композитор является автором более 200 популярных песен. Он сотрудничал с такими советскими артистами, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Михаил Боярский. Также Чернавский написал композиции для более чем 20 мультфильмов.

