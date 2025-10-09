«Врачи поставили трубки в его раны»: умер автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов

Шансонье Ефрем Амирамов умер в Нальчике в возрасте 69 лет

Легенда шансона, автор популярной «Молодой» Ефрем Амирамов умер в реанимации на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Его госпитализировали с сепсисом. Врачи установили артисту специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость, но спасти его жизнь не удалось. О последних днях шансонье и его творческом пути — в материале «Газеты.Ru».

Народный артист Кабардино-Балкарии, шансонье Ефрем Амирамов скончался в Нальчике после продолжительной болезни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Последние дни Ефрем Григорьевич провел на своей малой родине — в Нальчике, который всегда любил, куда часто приезжал, о котором всегда вспоминал в своих песнях и интервью», — отметил он.

Коков выразил соболезнования родным и близким Амирамова и подчеркнул, что в памяти жителей Кабардино-Балкарии шансонье навсегда останется «человеком с большим сердцем, другом, которого любили и лично знали многие».

От инфаркта до сепсиса

Амирамов ушел из жизни в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, где находился в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости. По информации Mash, музыкант попал в больницу с сепсисом.

«Медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей», — говорится в публикации.

Однако пиар-менеджер Виктория Воропай в беседе с ТАСС не стала называть причину смерти. Она подчеркнула, что медицинского заключения еще не было.

По информации SHOT, супруга Амирамова узнала о его смерти одной из последних.

В 2022 году шансонье перенес два инфаркта и инсульт, а затем отправился в Израиль на реабилитацию. Три недели назад он дал концерт в родном городе после долгой паузы.

Клип за шесть бутылок «хорошей водки»

Амирамов родился в Нальчике 11 апреля 1956 года. Увлекся музыкой еще в детстве, осваивал семиструнную гитару. В седьмом классе вместе с учениками создал рок-группу «Джины» — подростки играли как популярные песни, так и собственные композиции. В 1970-м окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

После школы попытался поступить на актерское отделение ВГИКа, но безуспешно. В итоге в 1977-м окончил финансово-экономический факультет Ростовского института народного хозяйства.

В 1991-м Амирамов после скандала с женой за 15 минут написал свою самую популярную песню «Молодая» , впоследствии ставшей классикой шансона. Трек лег в основу клипа, который принес артисту всероссийскую известность.

«Клип был снят, вы не поверите, за шесть бутылок хорошей водки, половину из которых мы выпили сами во время съемки. Следующий мой клип мы снимали за $32 тысячи, и он не стал популярным, на него практически никто не обратил внимания <…> Даже если меня ассоциируют только с этой песней, это значит, что я оставил свой след в жизни», — поделился Амирамов в беседе с «Радио шансон».

Журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале обращал внимание на то, что впервые песня «Молодая» была исполнена в августе 1991-го у Белого дома в Москве (19-22 августа 1991 года произошла попытка государственного переворота в Советском Союзе, одно из ключевых событий, предшествовавших распаду СССР).

Кашин также сообщал в 2016-м году, что Ефрем Амирамов теперь начинает песню «Молодая» с нового куплета:

Ночь в истоме, мир затих,

Дом незримый для других.

Рай мечтаний чувств своих покидая.

Убегаю иногда

Я в далекие года,

Где ждала меня всегда

Молодая.

А после этих строк уже поет ставшие культовыми «я не ною о судьбе».

В числе других известных песен Амирамова «Лучшая из мам» и «Аленка». Его первая пластинка «Последний дебют» сразу стала «золотой». В 1989-м было продано более 1 млн экземпляров.

В 1992 году шансонье создал группу «Бывшие в употреблении», которая затем была переименована в «Неприкосновенный запас». В 1996-м продюсировал программу «В рабочий полдень», освещавшую все сферы отечественной культуры.

В 2004-м Амирамов стал лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона».

В 2009 году шансонье выпустил книгу под названием «Все так … или истерика», в которой опубликованы избранные стихи и тексты его песен.

Амирамов удостоен звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии. Обладатель орденов «Меценат России», «Слава нации» и «Служение искусству».