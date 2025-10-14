«Символ дружбы и пример мастерства»: Овеян раскрыл феномен Армена Джигарханяна

Актер, режиссер и педагог Армен Джигарханян навсегда вписал свое имя в историю российского кино и стал символом дружбы народов СССР. Он был человеком, способным объединять культуры разных стран, не только сближая, но и обогащая их. Об этом в беседе с новостным агрегатором «СМИ2» заявил президент армянской диаспоры Тюменской области и заслуженный строитель России Абрам Овеян.

В России к юбилейной дате великого актера проводят массу мероприятий, включая памятные кинопоказы и фестивали, напомнил Овеян, подчеркнув, что эти события помогают людям посмотреть на культуру как на элемент выстраивания отношений между разными народами.

«Культура — это живая ткань, сотканная из языка, традиций, искусства и ценностей. И в истории всегда находятся личности, способные соединять разные культуры, становясь настоящими мостами между народами. Армен Борисович был именно таким человеком», — заявил Овеян.

По его мнению, феномен Джигарханяна заключался как раз в умении объединить армянскую выразительность и русскую театральную школу. Он знакомил зрителей с фольклором и богатством своего народа, подчеркнул президент армянской диаспоры. По его мнению, за годы своей деятельности этот великий актер стал настоящим символом дружбы народов, сумев показать, что культурные различия не разъединяют, а сближают и обогащают людей.

«Его вклад в советское и российское искусство невозможно переоценить. Уникальная манера игры, дар перевоплощения и преданность профессии сделали его одной из самых ярких фигур в истории отечественного театра и кино», — подчеркнул Овеян, добавив, что работы Джигарханяна продолжают восхищать и вдохновлять людей и сегодня.

Личности, подобные Джигарханяну, способны сделать культуру не просто отражением национального богатства, но и инструментом налаживания мира между народами, что подтверждают жизнь и творчество актера, заключил Овеян.

Напомним, 3 октября 2025 года исполнилось 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна — актера, которого называли рекордсменом советского кино. За свою творческую жизнь он сыграл более 300 ролей, воспитал новое поколение артистов и оставил после себя собственный театр. Чем еще запомнился Армен Джигарханян — в материале «Газеты.Ru».

