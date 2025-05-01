Каменкова о работе со Смоктуновским и Джигарханяном: «Да я тряслась просто!»

Актриса Анна Каменкова вспомнила в интервью с «Газетой.Ru» о своих переживаниях во время работы с Иннокентием Смоктуновским, Арменом Джигарханяном и другими великими артистами.

«Да я тряслась просто! Только пришла в театр, а там — Броневой, Дуров, Казаков, Николай Николаевич Боков, Ольга Михайловна Яковлева, Ольга Остроумова… Вот такой уровень! Первые спектакли меня просто трясло, но потом привыкла, втянулась. Ко мне все были очень доброжелательны, я старалась работать по делу и как-то встроилась», — начала Каменкова.

В кино, вспомнила актриса, она пришла позже — примерно в 25 лет.

«Иннокентий Михайлович [Смоктуновский] — он был уникальный, потрясающий партнер. Я во всех передачах рассказывала, как он реплики из-за кадра подавал — не просто кидал текст, а жил с тобой сцену. Помогал изо всех сил, чтобы ты сыграла лучше. Это же уникально совершенно!» — раскрыла актриса.

Каменкова считает, что подобного рода чуткость к коллегам — признак хорошего и настоящего актера.

«Или вот Армен Борисович [Джигарханян] — настоящий мудрец. Сколько он мне тогда дал… Я ведь совсем зеленая была, сопля. А он — глыба! Помню, мы вместе возвращались из Киева в Москву — и всю ночь с ним просидели и проговорили в купе. Представляете? Такой артист — и говорит со мной, малявкой, о жизни, о кино, о театре, об искусстве! А я только кивала, открыв рот. И после этого появилась какая-то уверенность, окрыленность», — отметила она.

Полное интервью с Анной Каменковой — читайте здесь.

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