Похоронил дочь, женился на «воре», сыграл 300 ролей. Как сложилась жизнь Армена Джигарханяна

3 октября 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна — актера, которого называли рекордсменом советского кино. За свою творческую жизнь он сыграл более 300 ролей, воспитал новое поколение артистов и оставил после себя собственный театр. Чем еще запомнился Армен Джигарханян — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Армена Джигарханяна

close Артист театра и кино Армен Джигарханян, 1974 год Рыбаков/РИА Новости

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване в семье тифлисских армян Бориса Акимовича и Елены Васильевны Джигарханян. Однако своего отца он впервые увидел уже будучи взрослым: через месяц после рождения сына Борис Акимович ушел из семьи, и воспитанием Армена занимались мать и отчим. О своем детстве, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны, Джигарханян рассказывал неохотно.

«Детства не было, была война… хотя Ереван — это вроде было далеко от боев, там не стреляли, но все равно это отражалось. Поэтому я даже не знаю, какое детство, детства не помню», — говорил он.

С ранних лет Джигарханян мечтал о сцене: в 1953 году он окончил школу и отправился в Москву поступать в ГИТИС, но провалил экзамены из-за акцента. Вернувшись в Ереван, юноша устроился помощником оператора на киностудию «Арменфильм», а год спустя стал студентом Ереванского художественно-театрального института театра и кино.

На театральную сцену молодой актер вышел уже на втором курсе: его дебютным спектаклем стала постановка по пьесе Виктора Гусева »Иван Рыбаков». В 1955 году Джигарханяна приняли в труппу Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, где он проработал более 10 лет.

Театральная карьера Армена Джигарханяна

close Актеры Владимир Всеволодов (слева) и Армен Джигарханян в спектакле «Дым Отечества» на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, 1967 год Михаил Строков/ТАСС

В 1967 году Армен Джигарханян по приглашению режиссера Анатолия Эфроса переехал в Москву, где присоединился к труппе театра имени Ленинского комсомола. За два года работы в «Ленкоме» он сыграл в пяти спектаклях, в числе которых «Мольер» по одноименному роману Михаила Булгакова и «Дым отечества» по повести Константина Симонова.

С 1969 по 1996 год Джигарханян был одним из ведущих артистов Московского академического театра имени Маяковского. Среди наиболее ярких его ролей на этой сцене — Левинсон в «Разгроме» по роману Александра Фадеева, Стэнли Ковальски в «Трамвае «Желание» Теннесси Уильямса, Сократ и Нерон в пьесах Эдварда Радзинского «Беседы с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки», Хлудов в «Беге» Михаила Булгакова и другие. После ухода из театра Джигарханян участвовал в антрепризных проектах, а также выходил на сцену «Ленкома» и Театра-студии Олега Табакова.

close Актеры Борис Галкин и Армен Джигарханян (справа) в роли Сократа в спектакле «Беседы с Сократом» по пьесе Эдварда Радзинского на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского, 1981 год Владимир Родионов/РИА Новости

С конца 1980-х Джигарханян совмещал актерскую работу с преподавательской деятельностью во ВГИКе, а в 1996-м создал собственный «Театр «Д», первый коллектив которого состоял из выпускников его курса. Джигарханян был не только художественным руководителем, директором и президентом театра, но и выступал на его сцене — играл в спектаклях «Последняя лента Крэппа», «Двенадцатая ночь», «Маленькие трагедии» и других. В 2008 году он дебютировал как режиссер — поставил спектакль «Тысяча и одна ночь Шахразады» по мотивам сочинения Вениамина Смехова.

Лучшие фильмы Армена Джигарханяна

close Армен Джигарханян в роли Артема в фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я» (1966) РИА Новости/

Первыми киноработами Армена Джигарханяна стали эпизодические роли в картинах «Обвал» (1960), «Перед рассветом» (1961) и «Воды поднимаются» (1962). Первый успех актеру принесла главная роль в драме «Здравствуй, это я» (1965), где его партнерами по съемочной площадке стали Ролан Быков, Маргарита Терехова и Наталья Фатеева.

close Армен Джигарханян в фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» (1995) «Мосфильм»

В последующие десятилетия Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров советского и российского кинематографа, его фильмография насчитывает более 300 картин. Среди наиболее известных ролей артиста: штабс-капитан Овечкин в приключенческом боевике «Новые приключения неуловимых» (1968), судья Кригс в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), Левон Погосян в драме «Когда наступает сентябрь» (1975), Горбатый в культовом советском детективе «Место встречи изменить нельзя» (1979), Тристан в мюзикле «Собака на сене» (1977), Макс Ришар в боевике «Тегеран-43» (1980), Козюльский в комедии «Ширли-мырли» (1995) и другие.

Первая жена Армена Джигарханяна

close Алла Ванновская в кадре из фильма «Болдинская осень» (1974) Ленинградское телевидение СССР

Армен Джигарханян трижды был женат. Со своей первой супругой, актрисой Ереванского русского драматического театра Аллой Ванновской, он так официально и не расписался, но именно в этих отношениях в 1964 году родилась его единственная дочь Елена. Союз продлился недолго: вскоре после родов у Ванновской диагностировали серьезное психическое расстройство, женщина стала ревнивой и агрессивной, Джигарханян не выдержал и подал на развод. В 1966 году она умерла в психиатрической больнице, а спустя несколько лет выяснилось, что дочь пары унаследовала заболевание матери. В 1987 году Елена Джигарханян трагически погибла: девушка загнала машину в гараж и уснула, забыв заглушить двигатель.

Вторая жена Армена Джигарханяна

close Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова во время сбора труппы в Прогресс Сцена Армена Джигарханяна в Москве, 2021 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

Второй женой Джигарханяна стала актриса Татьяна Власова: молодые люди познакомились в Ереванском русском драматическом театре в 1965 году. На момент встречи у каждого из них уже были дети от предыдущих браков: у Власовой — сын Степан, у Джигарханяна — дочь Елена. В 1967 году влюбленные переехали в Москву и поженились.

В 1999 году актер получил вид на жительство в США, и супруги начали жить на две страны. Позже Власова окончательно переехала в Америку, а Джигарханян большую часть времени жил и работал в России. Последние несколько лет своего почти пятидесятилетнего брака они практически не пересекались, а в 2015 году официально развелись.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

close Армен Джигарханян с Виталиной Цымбалюк-Романовской, 2012 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В начале 2015 года стало известно о романе 79-летнего Армена Джигарханяна с 36-летней пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, работавшей в его театре музыкальным руководителем. Их отношения развивались стремительно: в сентябре 2015-го Джигарханян развелся с Власовой, а уже в феврале 2016-го женился на молодой возлюбленной. Вскоре актер переписал на новую супругу все свое имущество и назначил директором «Театра Д».

Брак продлился всего полтора года и закончился скандалом: в октябре 2017-го Джигарханян обвинил молодую жену в воровстве. «Она вор, а не человек! Оставлю ей все, пусть только исчезнет», — говорил артист. За бракоразводным процессом пары следила вся страна: экс-влюбленные чуть ли не ежедневно поливали друг друга последними словами в эфире популярных ток-шоу. 27 ноября Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян официально развелись.

Последние годы жизни и смерть Армена Джигарханяна

close Армен Джигарханян, 2019 год Илья Питалев/РИА Новости

Скандальный развод и публичное обсуждение личной жизни негативно отразились на здоровье Армена Джигарханяна. В августе 2019 года он был госпитализирован с сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, а в ноябре того же года попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Ухаживала за больным артистом бывшая жена Татьяна Власова, которая специально ради него вернулась из США в Россию.

14 ноября 2020 года Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет от остановки сердца, который был спровоцирован обострением хронических заболеваний. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой.

Кому досталось наследство Армена Джигарханяна

close Сын Армена Джигарханяна Степан и бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова (слева направо) на церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве, 2020 год Евгений Биятов/РИА Новости

По информации из открытых источников, наследство Джигарханяна поделили между собой его вторая жена Татьяна Власова и приемный сын Степан. Правда, делить особо было нечего: после развода с Цымбалюк-Романовской в собственности артиста осталась однокомнатная квартира в Подмосковье и половина квартиры на Арбате, где Джигарханян жил в последние несколько лет. Вторую половину квартиры артист успел продать по совету Цымбалюк-Романовской.