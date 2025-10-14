На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Изъятую у девушки-подростка книгу «Марш национализма» требуют признать экстремистской

В книге «Марш Национализма» нашли экстремистскую пропаганду
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Изъятую у девушки-подростка в апреле 2024 года книгу Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма» требуют признать экстремистской. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Весной прошлого года 17-летняя Мария летела из Санкт-Петербурга в Милан через Стамбул. В рамках таможенного досмотра у девушки в багаже обнаружили книгу с изображением человека в военной форме, вместо головы у которого был череп в каске. «Марш национализма» в 2022 году выпустило издательство «Russian Revolver», следует из административного иска Пулковской таможни, принятого к производству Санкт-Петербургским городским судом.

Проведенная позже экспертиза нашла в книге признаки пропаганды национализма, а также информации, способной причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан.

Таможня попросила суд признать книгу экстремистским материалом и внести данные о книге в соответствующий список.

Накануне в Санкт-Петербурге суд признал экстремистской еще одну песню группы «Порнофильмы».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор получит миллиарды рублей со сбора за интернет-рекламу.

