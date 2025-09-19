Роскомнадзор получит миллиарды рублей из-за сбора за интернет-рекламу

Роскомнадзор ожидает получать ₽15 млрд каждый год со сбора за интернет-рекламу

Роскомнадзор ожидает каждый год получать 12–15 млрд рублей со сбора за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов в интервью газете «Известия».

С 1 апреля 2025 года в России введен обязательный сбор за размещение интернет-рекламы в размере 3% от квартального дохода всех участников рынка, включая блогеров, рекламные площадки и агентства.

По предварительным расчетам, за Iвторой квартал 2025 года было собрано 4 млрд рублей, рассказал Липов.

«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — сказал он.

По его словам, в прошлом году доходы РКН составили 43,2 млрд, а по итогам этого ожидается 46 млрд рублей.

С 1 сентября в РФ ввели штрафы за рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, а также за умышленный поиск экстремистских материалов.

