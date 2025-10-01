На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Унизившую восьмилетнюю россиянку Mia Boyka предложили включить в школьную программу

Депутат Госдумы Романов рекомендовал изучать творчество Mia Boyka в школах РФ
Депутат Госдумы Михаил Романов предложил дополнить список рекомендованных для изучения в школах песен композициями певицы Mia Boyka — особенное внимание он обратил на ее патриотический трек «Богатырская». Слова парламентария передает издание «Абзац».

По словам Романова, школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают. Он призвал учебные учреждения самостоятельно включать в программу песни, которые они посчитают нужным, дополняя, тем самым, рекомендованный министерством просвещения РФ перечень.

«Думаю, что в скором времени возьмусь за тщательное изучение творчества Mia Boyka. Говорят, у нее достаточно патриотические песни. С такой позицией ее можно было бы включить в школьную программу», — подчеркнул Романов.

13 августа Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и других нарушениях.

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее стало известно, что ФНС ищет Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) из-за крупного долга перед государством.

