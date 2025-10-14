На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Один другого съедает»: Пригожин объяснил рост разводов в звездной среде

Продюсер Пригожин: на разводы звезд влияют конкуренция и сплетни
Два творческих человека редко могут создать счастливый долгосрочный союз, так как на их отношения влияет масса факторов, включая негласную конкуренцию друг с другом. Также разводам звезд часто способствуют сплетни и грязный хайп, заявил музыкальный продюсер Евгений Пригожин Общественной Службе Новостей.

«Две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать. Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер», — привел пример продюсер, добавив, что такие ситуации разрушают брак.

Часто, по мнению Пригожина, поводом для развода становится работа недобросовестных СМИ, которые публикуют сплетни о звездах – например, пишут об изменах и прочем. Причем он отметил, что зачастую такой хайп исходит от самого артиста, желающего подогреть к себе интерес, однако в конечном итоге это неизбежно приводит к разводу.

До этого певица Анна Семенович призналась, что прошла долгий и тернистый путь на пути к семейному благополучию. Она назвала главным секретом успеха в любви – умение быть слабой и стараться прийти к компромиссу, а не доказывать свою правоту «с пеной у рта».

Ранее Дворцов раскрыл причину развода Джигана и Самойловой.

