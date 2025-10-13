На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Семенович раскрыла россиянкам секрет успеха в любви

Певица Семенович: умение быть слабой и ранимой – секрет семейного счастья
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Семенович призналась, что прошла долгий и тернистый путь на пути к семейному благополучию. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что не сразу позволила себе стать счастливой в отношениях, а также назвала главным секретом успеха в любви – умение быть слабой.

«Я многим своим подругам и фанаткам говорю, что нужно уметь быть слабой. Хотя бы иногда. Даже когда в каком-то вопросе или споре с любимым человеком вы будете правы, лучше попытаться найти компромисс, а не доказывать свою правоту с пеной у рта», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что считает счастье в отношениях с любимым более важным, чем правота в одиночестве. По словам певицы, такой подход к отношениям с любимым мужчиной помогает ей сохранять баланс, оставаясь слабой и ранимой.

Накануне Семенович сообщила, что продолжила свой марафон стройности и перешла с российского аналога «Оземпика» на новый препарат. Певица пояснила, что прошла консультацию у эндокринолога, с которой обсудила дальнейшее похудение без вреда для своего здоровья, после того как у нее встал вес. Врач похвалила певицу за то, что та пришла к ней, а не начала заниматься самолечением – к этому артистка призвала и своих фанатов.

До этого Рома Зверь раскрыл секрет семейного счастья.

