Осудившая СВО группа «Мумий Тролль» придумала, как зарабатывать в РФ

SHOT: группа «Мумий Тролль» продолжает зарабатывать в России без Ильи Лагутенко
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Участники группы «Мумий Тролль» разработали схему, которая позволяет получать доходы как с российского, так и зарубежного рынков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, лидер коллектива Илья Лагутенко, который публично осудил СВО, прекратил выступления в России, однако остальные музыканты продолжают творческую деятельность на родине.

Барабанщик Олег Пунгин организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом все права остаются у Лагутенко, который осведомлен о деятельности коллег. Бас-гитарист Павел Вовк параллельно работает в группе «Моя Мишель».

Лагутенко также сохраняет бизнес в России — компанию «Лагуна», которая занимается продажей музыкальных записей. В 2024 году прибыль фирмы составила 15 млн рублей.

В то же время международные выступления группы в полном составе остаются редкими, но ради подобных мероприятий Пунгин и Вовк временно прерывают деятельность в России. Как сообщает SHOT, до конца года у «Мумий Тролль» запланированы концерты только в трех городах: Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Гонорар за частные выступления коллектива составляет $80 тыс. (6,6 млн рублей. — «Газета.Ru»).

Ранее стало известно, что против актера Смольянинова составили протокол за нарушение закона об иноагентах.

