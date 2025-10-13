На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хазанов не стал отвечать на вопрос о продаже недвижимости в России

Хазанов отказался комментировать новость о продаже недвижимости в России
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на новости о том, что он продает свою недвижимость в России. Его слова приводит издание mk.ru.

«Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным», — сказал он.

В СМИ появлялась информация, что артист хочет продать свою недвижимость. При этом спектакли с участием Хазанова продолжают анонсироваться в российских театрах.

Telegram-канал SHOT в свою очередь сообщал, что Хазанов продал квартиру площадью 246 кв. м на улице Малая Молчановка в районе Арбат примерно за 237 млн рублей, квартиру площадью 255 «квадратов» на улице Спиридоновка в Пресненском районе, предположительно, за 232 млн рублей, а также 114-метровую квартиру на на ул. Серафимовича в районе Якиманка за около 102 млн рублей. В собственности у Хазанова осталась квартира площадью 39 кв. м на улице Люсиновская в Замоскворечье за примерно 21 млн рублей.

Ранее Хазанов рассказал о проблемах из-за израильского паспорта.

