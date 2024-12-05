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Хазанов рассказал о проблемах из-за израильского паспорта

Хазанов заявил, что из-за израильского лессе-пассе ему не дали британскую визу

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Артист эстрады, юморист Геннадий Хазанов рассказал, что из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта ему не выдали визу в Великобританию. Об этом он заявил в интервью проекту Sheinkin40 на YouTube.

По словам Хазанова, в начале 90-х вместе с израильским гражданством он получил даркон — заграничный паспорт, позволяющий въезжать в более чем 150 стран.

Затем юмористу выдали так называемый лессе-пассе — израильский проездной документ, который дает право безвизового въезда в меньшее число иностранных государств.

«С этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — отметил Хазанов.

Юморист признался, что полгода назад перенес операцию на сердце, которую ему сделали в Израиле.

До этого Хазанов заявил, что ему жалко юмориста Михаила Галустяна, которому не посчастливилось на своем пути встретить великих режиссеров, таких как Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия.

Ранее Хазанов вспомнил, как Ширвиндт разыграл зрителей на 1 апреля.

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