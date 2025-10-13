В Павловск вернули старинную карту, похищенную немецкими войсками

В Государственный музей-заповедник «Павловск» благодаря коллекционеру-меценату вернулась старинная карта, похищенная немецко-фашистскими войсками во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

«В музей-заповедник вернулась старинная карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России во время фашистской оккупации 1941-1944 годов», — говорится в сообщении.

Речь идет о карте Ингерманландии 1676 года. Футляр карты выполнен в форме книжного переплета. Экспонат хранился во Дворцовой библиотеке до начала оккупации.

Вернуть ее удалось благодаря дару петербургского мецената-коллекционера Дмитрий Попова.

Недавно Национальный музей истории Румынии получил страховую выплату в размере в 5,7 млн евро за украденные экспонаты румынской выставки в одном из музеев Нидерландов.

В январе из исторического Музея Дренте в Ассене (Нидерланды), где проходила выставка «Дакия! Королевство золота и серебра», были похищены ценные румынские экспонаты: золотой шлем (V-IV века до н. э.) и три золотых дакийских браслета (вторая половина I века до н. э). Грабители проникли в музей взорвав стену при помощи взрывчатки.

Ранее выяснилось, что в Англии сотрудник музея 20 лет крал экспонаты, продав их за $60 тысяч.