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Сотрудник музея крал экспонаты в течение двух десятилетий и продал их за $60 тысяч

В Англии сотрудник музея 20 лет крал экспонаты, продав их за $60 тысяч
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Англии 66-летний сотрудник музея крал драгоценные артефакты в течение двух десятилетий и продал их более чем за $60 тысяч, пишет Daily Mail.

Стивен Харрис, бывший операционный менеджер музея Gressenhall Farm and Workhouse в Норфолке, обвинен в хищении исторических артефактов из коллекций экспонатов.

Согласно данным прокуратуры, мужчина присваивал ценные экспонаты — включая керамику, стекло, монеты и декоративные тарелки — с 2005 по 2022 год, используя служебный доступ к хранилищам музея. Предметы впоследствии выставлялись от его имени на торгах в таких аукционных домах.

По словам прокурора Николь Лэмб, примерная сумма выручки от продаж составила не менее $60 тысяч. Харрису также предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве — в том числе в том, что он вводил аукционистов в заблуждение, заявляя о праве собственности на лоты.

Адвокат Стивена заявил, что его подзащитный «категорически отрицает обвинения». Сам обвиняемый также не признал себя виновным по всем пунктам. Представители музея отказались от комментариев, сославшись на продолжающееся разбирательство.

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