Пригожин упал в обморок на съемках: «Давление поднялось и все»

Российский продюскер Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках. Об этом он рассказал в беседе с изданием Super.

Продюсер почувствовал себя плохо во время записи подкаста для канала Виталия Бородина. Он сперва начал испытывать трудности с речью, попросил воды, а после упал в обморок.

В беседе с изданием продюсер объяснил, что такое с ним произошло в первый раз в жизни — вероятно, из-за переутомления.

«Давление поднялось и все. <...> Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что все хорошо», — поделился он.

По словам продюсера, он обследовался в тот же день после интервью. Пригожин допустил, что его состояние было обусловлено «атмосферой и чем-то в воздухе».

Он заверил, что ведет здоровый образ жизни и регулярно проходит обследования.

Накануне супруга Пригожина певица Валерия призналась, что старается вовлекать мужа, в спорт. Во время гастролей, отметила артистка, супруг ходит в зал вместе с ней и добился хорошего прогресса в похудении.

