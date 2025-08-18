На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кэти Перри ударило током на концерте

Певицу Кэти Перри ударил током подъемный механизм на выступлении
true
true
true
close
X

Американскую певицу Кэти Перри ударило током на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

«В X пишут, что вчера на концерте бедную певицу ударил током подъемный механизм», — заявило издание.

Подробности самочувствия Перри неизвестны.

В июле Кэти Перри едва не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Артистка сидела на летающей над залом стрекозе, когда внезапно случилась поломка — реквизит резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию «Fireworks», стараясь удержаться за опору, а потом дала понять рукой, что с ней все в порядке, и продолжила концерт.

В августе Кэти Перри оштрафовали на €6 тысяч (полмиллиона рублей) за съемки в охраняемой зоне в Испании. Звезда сняла клип для своего сингла Lifetimes в июле 2024 года в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. В частности, Перри снималась в дюнах острова Сан-Эспальмадор, расположенного на территории природного заповедника Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывающего острова Ибица и Форментера.

Ранее участник популярной группы потерял сознание на сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами