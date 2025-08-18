Американскую певицу Кэти Перри ударило током на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

«В X пишут, что вчера на концерте бедную певицу ударил током подъемный механизм», — заявило издание.

Подробности самочувствия Перри неизвестны.

В июле Кэти Перри едва не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Артистка сидела на летающей над залом стрекозе, когда внезапно случилась поломка — реквизит резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию «Fireworks», стараясь удержаться за опору, а потом дала понять рукой, что с ней все в порядке, и продолжила концерт.

В августе Кэти Перри оштрафовали на €6 тысяч (полмиллиона рублей) за съемки в охраняемой зоне в Испании. Звезда сняла клип для своего сингла Lifetimes в июле 2024 года в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. В частности, Перри снималась в дюнах острова Сан-Эспальмадор, расположенного на территории природного заповедника Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывающего острова Ибица и Форментера.

