Валерия о похудении Пригожина: «И мое достижение»

Певица Валерия призналась, что вовлекает мужа в спорт
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица Валерия призналась в беседе с teleprogramma.org, что старается вовлекать мужа, продюсера Иосифа Пригожина, в спорт.

По словам Валерии, Пригожину тяжело войти в спортивный режим в Москве из-за работы и постоянных звонков. Однако во время гастролей, как отметила артистка, ее супруг ходит в зал вместе с ней. Певица добавила, что муж добился хорошего прогресса в похудении.

«Иосиф — большой молодец, потому что этим летом он со мной ежедневно ходил в зал, ежедневно проходил по 15–20 км, и это ему легко дается, он это любит. И он похудел! Мы вернулись из отпуска, и все говорят: «Ну, Иосиф, как ты хорошо выглядишь!» И мне тоже радостно от этих комплиментов, потому что это и мое достижение тоже!» — поделилась исполнительница.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».

