В СПЧ призвали к отсрочке наказания Блиновской

Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Блиновская нужна своим детям
Кирилл Зыков/РИА Новости

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила в беседе с порталом «Страсти», что блогерше Елене Блиновской нужно дать отсрочку наказания.

Меркачева отметила, что Блиновская не представляет угрозу как обществу, так и своим детям. Она добавила, что сыновьям и дочери блогерши нужна мать. По словам члена СПЧ, разлука с родителем может негативно сказаться на психике ребенка.

«Здесь все ведь очевидно. Преступления не насильственные, она вменяема, не страдает алкоголизмом, наркоманией. То есть она ребенку не просто не угрожает, она ему крайне нужна», — поделилась член совета.

Как заявила Меркачева, многие из детей, которые были оторваны от родителей из-за мест лишения свободы, потом сами встали на преступный путь.

«Поэтому наш мудрый, гуманный законодатель дал возможность отсрочки, и я не вижу повода не применить ее по отношению к Блиновской», — рассказала Меркачева.

13 октября Блиновская подала апелляцию на приговор, в которой попросила об отсрочке от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет. Московский городской суд изменил приговор блогерши, смягчив наказание с 5 до 4,5 года.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.

