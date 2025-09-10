Джеймса МакЭвоя избили в Канаде

На голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел 6 сентября. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.

Как отмечают источники People, МакЭвой попытался разрядить обстановку, пока другие отгоняли мужчину. В итоге известного выпроводили из бара. МакЭвой остался в заведении и даже посмеялся над инцидентом с другими посетителями и персоналом.

Джеймс МакЭвой является номинантом «Золотого глобуса», а также победителем Каннского кинофестиваля и премии BAFTA. В его фильмографии более 70 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Люди Икс», «Грязь», «Сплит», «…А в душе я танцую», «Искупление», «Джейн Остин», «Хроники Нарнии», «Дети Дюны», «Пенелопа», «Дэдпул 2».

В сентябре Джеймс МакЭвой рассказал, как его коллега Хоакин Феникс отказался от роли за считаные дни до съемок. По словам актера, ему пришлось срочно заменять коллегу на роли в «Сплите» М. Найта Шьямалана.

Ранее Пригожин прокомментировал слухи об избиении Лианы Шульгиной.