Гребенщиков о встрече с Сурковым: «С моей точки зрения, это блестящая возможность»

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил о знаковой встрече заместителя руководителя Администрации Президента Владислава Суркова с представителями музыкальной индустрии в 2005 году. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм».

По словам Гребенщикова, мероприятие состоялось по инициативе Суркова, который хотел предоставить музыкантам возможность выступлений на радио и телевидении.

«Целью этой встречи была важная и простая штука: Слава Сурков хотел всех собрать, чтобы донести до всех музыкантов, что они могут сделать что-то на радио или телевидении», — рассказал Гребенщиков.

Рок-музыкант посетовал, что представители «золотой молодежи» российского шоу-бизнеса в тот момент не проявили интереса. Ни один из музыкантов не заинтересовался предложением Суркова и не воспользовался возможностью высказаться.

«С моей точки зрения, это блестящая возможность. И, к моему ужасу, ни один человек не заинтересовался этим. Одна из групп — не буду говорить, какая — сказала: «Сколько за это платят?» И тут все стало ясно», — вспомнил артист.

Гребенщиков отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной: он считает, что артисты могут использовать все возможности для донесения своего творчества до публики — в том числе взаимодействовать с представителями власти.

