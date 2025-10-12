На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кончаловский рассказал о влиянии пошлин США на российское кино

Режиссер Кончаловский: Россия не ощутит последствий от пошлин США на зарубежное кино
Режиссер Егор Кончаловский в беседе с ТАСС усомнился, что российское кино пострадает после введения США пошлин в 100% на иностранные фильмы.

Кончаловский уверен, что никаких последствий не будет. По его мнению, американцы ничего не смотрят, кроме своих фильмов.

«Разве что какие-то специалисты смотрят Федерико Феллини или Андрея Тарковского. Может быть, какой-нибудь английский актер или режиссер и может добиться успеха, как Ридли Скотт. Но и тот стал американским режиссером, снимает американское кино», — уточнил кинематографист.

Кончаловский назвал США закрытым и изолированным обществом. Как считает режиссер, Америка только экспортирует кино, но не импортирует.

5 мая администрация Трампа объявила о введении стопроцентных таможенных сборов на иностранный кинематограф, объяснив это поддержкой местной киноиндустрии. По мнению представителей власти, другие страны переманивают американских режиссеров и студии, предлагая льготы, из-за чего Голливуд банкротится.

Ранее лидер КНДР приобнял Shaman после успешного концерта в Пхеньяне.

