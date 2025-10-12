На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хасбик пригрозил должнику из-за долга в 1,5 млн рублей

Блогер Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему 1,5 млн рублей
hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пригрозил должнику, который должен вернуть ему 1,5 млн рублей. Об этом интернет-знаменитость сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это называется довели меня до этого. <…> Должники, держитесь, с вами только так, Вы же любите мужское слово нарушать, также другие тоже умеют их нарушать», — написал блогер.

Хасбик также опубликовал фото, сделанное, предположительно, в полицейском участке.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер собирается обратиться в правоохранительные органы из-за должника. По данным журналистов, Магомедов хочет подать иск на человека, которому одолжил 1,5 млн рублей в 2024 году. Должник не вернул деньги и перестал выходить на связь.

В 2021 году мировое спортивное сообщество узнало о блогере Хасбулле Магомедове. Уроженец Дагестана с внешностью и голосом детсадовца четыре года назад стал невероятно популярным в сети, подружился с непобедимым Хабибом Нурмагомедовым и благодаря контракту с UFC заработал миллионы. Как прославился Хасбик, с кем из знаменитостей сотрудничал и чем он занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Хасбик может потерять 10 млн рублей в месяц.

