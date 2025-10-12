На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хасбик хочет обратиться в полицию из-за долга в 1,5 млн рублей

Baza: блогер Хасбик обратится в полицию из-за должника
hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов – настоящее имя) собирается обратиться в правоохранительные органы из-за должника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, Магомедов хочет подать иск на человека, которому одолжил 1,5 млн рублей в 2024 году. Должник не вернул деньги и перестал выходить на связь. Тогда Хасбик решил обратиться в полицию. Отмечается, что в обращении в соцсетях блогер привел цитаты из Корана о важности возврата долга.

В сентябре Mash заявлял, что Хасбик может лишиться многомиллионных доходов с рекламы в запрещенной соцсети.

По данным издания, Хасбик зарабатывает около 10 миллионов рублей в месяц. Стоимость рекламы блогера за сторис достигает от $5 до $7 тысячи (около 404,2 тыс. рублей и 566 тыс. рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»), а поста — до $30 тысяч (2,4 млн рублей). Как отмечал Mash, Магомедов публикует около 8 рекламных сторис в месяц. Блогер отказался от рекламы, чтобы избежать проблем с законом.

