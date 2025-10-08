На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Слава решила продать московскую квартиру после заявлений о предательстве родных

Певица Слава сообщила, что продает квартиру в элитном районе Москвы
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о продаже московской квартиры.

Речь идет о недвижимости в жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром «Москва-Сити» на берегу Москвы-реки. Окна гостиницы открывают вид на сталинскую высотку — гостиницу «Украина». Квартира выполнена в стиле фотостудии.

«Раньше хотела любоваться видами, пить вино и заниматься сексом с зеркальным потолком. Теперь все изменилось. И если кто-то хочет суперлюкс — продам. Но очень дорого», — отметила артистка.

6 октября Слава вышла на связь в соцсетях в слезах. Она рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

По словам Славы, она может быть сильной, только когда надо за что-то бороться. Однако сейчас она чувствует себя беспомощной.

Слава также прокомментировала якобы требования Сергея Соседова выгнать ее со сцены. Артистка назвала это провокацией. По словам певицы, сам телеведущий «ни сном ни духом» об этой истории.

Ранее с Мити Фомина потребовали более полумиллиона рублей через суд.

