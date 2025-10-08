Певица Слава решила продать московскую квартиру после заявлений о предательстве родных

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о продаже московской квартиры.

Речь идет о недвижимости в жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром «Москва-Сити» на берегу Москвы-реки. Окна гостиницы открывают вид на сталинскую высотку — гостиницу «Украина». Квартира выполнена в стиле фотостудии.

«Раньше хотела любоваться видами, пить вино и заниматься сексом с зеркальным потолком. Теперь все изменилось. И если кто-то хочет суперлюкс — продам. Но очень дорого», — отметила артистка.

6 октября Слава вышла на связь в соцсетях в слезах. Она рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

По словам Славы, она может быть сильной, только когда надо за что-то бороться. Однако сейчас она чувствует себя беспомощной.

Слава также прокомментировала якобы требования Сергея Соседова выгнать ее со сцены. Артистка назвала это провокацией. По словам певицы, сам телеведущий «ни сном ни духом» об этой истории.

