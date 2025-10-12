Катя Лель пообещала исцелить сломавшую руку Успенскую по телефону

Певица Катя Лель заявила, что может исцелить Успенскую после перелома руки

Певица Катя Лель, известная не только своими хитами, но и интересом к паранормальным и мистическим явлениям, заявила о готовности исцелить коллегу Любовь Успенскую после перелома правой руки. Ее слова передает НТВ.

«Своей энергией [могу] исцелить ее по телефону. Это будет способствовать и быстрейшему заживлению. Абсолютно гарантирую», — заявила исполнительница.

По словам Лель, в свое время она помогла Аните Цой восстановиться после перелома пальца на ноге с помощью молитв по телефону. Певица зачитала тогда молитву «Отче наш» и якобы использовала энергию, которая, как она считает, передается через нее высшими силами.

«Она ко мне шла в кулуарах «Мосфильма» на инвалидном кресле. Я имела причастность помочь этому процессу, чтобы она стояла на сцене на своих двоих, а не на коляске», — подчеркнула Лель.

3 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. По данным издания, ей должны были установить специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки.

Позднее исполнительница вышла на связь, отметив, что перенесла операцию после на фоне «страшного» перелома правой руки. Инцидент произошел, когда певица шла с веранды на кухню — она поскользнулась и неудачно упала на руку.

