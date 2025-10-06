Любовь Успенская перенесла операцию: «Руку не чувствую»

Певица Любовь Успенская вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со сломанной рукой.
Успенская сообщила, что вернулась домой после операции. Как отметила исполнительница, она перенесла «страшный» перелом. Артистка не поделилась подробностями происшествия, но уверила, что сейчас в порядке.
В ролике, опубликованном Успенской, певица танцевала. Она назвала себя сильной и уверила, что переживет все. Знаменитость порадовалась, что готова продолжать работать.
«Лидокаин не отошел. Руку не чувствую, но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. И уже завтра смогу работать», — поделилась исполнительница.
3 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. По данным издания, ей должны были установить специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки.
Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона.
Ранее Успенская рассказала, как прячется от фанатов в людных местах.