Любовь Успенская перенесла операцию: «Руку не чувствую»

Певица Любовь Успенская призналась, что сломала руку
uspenskayalubov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Любовь Успенская вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со сломанной рукой.

Успенская сообщила, что вернулась домой после операции. Как отметила исполнительница, она перенесла «страшный» перелом. Артистка не поделилась подробностями происшествия, но уверила, что сейчас в порядке.

В ролике, опубликованном Успенской, певица танцевала. Она назвала себя сильной и уверила, что переживет все. Знаменитость порадовалась, что готова продолжать работать.

«Лидокаин не отошел. Руку не чувствую, но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. И уже завтра смогу работать», — поделилась исполнительница.

3 октября Telegram-канал Mash сообщал, что Успенской предстоит хирургическое вмешательство из-за травмы руки. По данным издания, ей должны были установить специальные швейцарские пластины для восстановления сломанной руки.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона.

Ранее Успенская рассказала, как прячется от фанатов в людных местах.

