45-летняя сестра «опозорила» Диму Билана: «Только плохое в нем вижу»

НТВ: певца Диму Билана опозорила родная сестра, обвинив в чрезмерном контроле
ТНТ

Певца Диму Билана «опозорила» 45-летняя сестра Елена, которая публично пожаловалась на чрезмерную опеку со стороны родителей и брата. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам Елены, она на протяжении всей жизни была под контролем родственников: от переезда в Москву до замужества и последующего развода. Женщина решила бороться за независимость после того, как начала ходить к психотерапевту.

«Когда ты начинаешь проходить психотерапию, ты начинаешь в себе замечать какие-то плохие качества. И я в Вите (настоящее имя Димы Билана) тоже плохого не замечала. А сейчас я только плохое в нем вижу», — отметила она.

Врач, отметила Елена, диагностировал ей биполярное расстройство и прописал антидепрессанты. НТВ также добавляет, что благодаря психотерапии сестра Билана поняла, что хочет «завести гарем».

Как сообщают СМИ, из-за публичных обвинений Елены ее отношения с родственниками находятся на грани. Женщина оставила свою 16-летнюю дочь на попечение родителей, а сама стремится к независимости.

«Я не хочу ни с кем ругаться. Я хочу просто отделиться от них. Стать отдельной единицей», — передает ее слова телеканал.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Я шагаю по Москве» судится с бывшей женой за элитную квартиру у Кремля.

