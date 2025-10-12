Треш-стример Таракан арестован после осквернения символа Победы

Треш-стример Андрей Скутин, известный как «Таракан», был арестован в начале октября из-за нарушения установленных судом правил меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

38-летний Скутин обвиняется в нарушении части 3 статьи 354.1 УК РФ ( «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). Ему грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено еще в мае текущего года. Тогда следствие уже ходатайствовало об аресте подозреваемого, однако суд отклонил прошение.

Причиной уголовного преследования стал ролик, снятый во время прямого эфира Таракана на YouTube. На нем мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту в преддверии Дня Победы.

Блогер Андрей Скутин проживает в Москве, а основным видом его деятельности — до случая с возбуждением уголовного дела — являлись прямые эфиры на платформе YouTube. Мужчина получил известность после инцидента с георгиевской лентой.

Ранее стало известно, что 83-летняя бабушка выжила в тверском лесу благодаря пению.