Металкор-легенды As I Lay Dying станут первой американской рок-группой в России за три года

Группа As I Lay Dying из США начнет свой тур по Европе с трех городов России
Igor Vidyashev/Global Look Press

Известная металкор-группа из США As I Lay Dying объявила о возвращении в Россию спустя шесть лет с масштабным концертом, сказано на сайте Яндекс Афиши.

Всего металкорщики планируют дать три концерта в РФ: 30 октября они планируют выступить в Москве на площадке VK Stadium, 31 октября — в концертном зале «Свобода» Екатеринбурга и 1 ноября — в петербургском клубе Sound.

В Москве цены на билеты варьируются от 4 тысяч 900 рублей за танцпол до почти 7 тысяч — за фан-зону. В Екатеринбурге цена составляет 3 тысячи 900 рублей за танцпол, а на концерт в Петербурге билетов пока нет.

В России As I Lay Dying начнет свое большое европейское турне, приуроченное к 20-летию релиза «Shadows are Security». Также отмечается, что американские рокеры станут первой за последние три года рок-группой из США, которая выступит в России.

До этого сообщалось, что до конца 2025 года в Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд из США и Европы. А недавно в Москве прошел международный конкурс эстрадной песни «Интервидение-2025», в котором приняли участие исполнители из 22 стран.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Пашинян опубликовал видео под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом).

