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Десять зарубежных звезд приедут в Россию в 2025 году

«Известия»: 10 артистов из США и Европы дадут концерты в России
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Shutterstock

В Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд в 2025 году. Об этом сообщила генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева в беседе с порталом «Известия».

По словам Субчевой, в России дадут концерты артисты разных жанров из США и Европы. Она призналась, что не может разглашать их имена. Выступление одного из них агентство планирует раскрыть их на этой неделе.

«Политическая ситуация меняется, поэтому становится проще. На днях со мной связывался менеджер одного американского артиста сам, хотел, чтобы мы его подхватили тут, в России, в рамках его европейского тура», — заявила генеральный директор агентства.

В феврале американский рэпер DaBaby дал концерт в России. Он стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

28 февраля сообщалось, что DaBaby встретили в аэропорту в Москве песней «Валенки». По словам ведущих «Европа Плюс», встречающая артиста делегация подарила ему балалайку. DaBaby подтвердил, что получил подарок.

Ранее в Омске перенесли концерт OG Buda после жалоб «Совета Атаманов».

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