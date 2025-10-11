На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Крестного отца» и любимица Вуди Аллена: умерла Дайан Китон

Актриса Дайан Китон умерла в 79 лет
Mario Anzuoni/Reuters

На 80-м году жизни в Калифорнии скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и фильмам режиссера Вуди Аллена. Об этом сообщает The People.

Представитель семьи попросил не беспокоить ее близких.

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл. Она была старшей из четверых детей инженера-строителя и домохозяйки. Девушка играла в театре в старшей школе, а потом поступила на театральное отделение в колледже. Вскоре она бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где взяла псевдоним, потому что имя Дайан Холл уже было занято. Артиста участвовала в нескольких бродвейских шоу, а в 1970-м дебютировала в кино.

Однако прорыв в ее карьере случился благодаря Фрэнсису Форду Копполе и «Крестному отцу». В трилогии актриса сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне — Кей Адамс. Во всем мире Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах. Высшей точкой ее сотрудничества с Алленом стала лента «Энни Холл», за роль в которой она была награждена премией «Оскар».

Новость дополняется.

