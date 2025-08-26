«Позор и оскорбление». Почему Украина обиделась на Вуди Аллена

Вуди Аллен ответил Украине на критику его участия в Московской неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику Украины за участие в Московской международной неделе кино, заявив о необходимости сохранения культурного диалога. МИД Украины ранее назвал участие Аллена в московском мероприятии «позором», а режиссера внесли в базу сайта «Миротворец» за «поддержку агрессии». Во Львове отменили показ мюзикла по его фильму «Пули над Бродвеем». Аллен 24 августа в рамках сессии «Легенды мирового кинематографа» выразил любовь к русскому кино и вспомнил встречу с Сергеем Бондарчуком.

Американский кинорежиссер Вуди Аллен отверг критику Украины по поводу своего участия в Московской международной неделе кино и заявил, что нужно продолжать диалог в сфере искусства.

«Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение диалога в искусстве может помочь в решении этой проблемы», — приводит его слова The Guardian.

Ранее МИД Украины назвал участие Аллена в мероприятии в Москве «позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов» и заявил, что «культура никогда не должна использоваться для оправдания преступлений или в качестве инструмента пропаганды».

Кроме того, легендарного режиссера занесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» с формулировкой за «публичную поддержку российской агрессии».

«Миротворец», функционирующий с 2014 года, специализируется на публикации персональных данных публичных лиц, посетивших Крым или Донбасс, критиковавших Украину или же поддержавших Россию. Сайт действует с 2014 года и не раз становился объектом критики международных организаций за распространение личной информации.

Кроме того, во Львове Национальный театр им. М. Заньковецкой отменил показ мюзикла «Пули над Бродвеем», адаптированного из одноименного фильма Аллена, сообщает ТАСС.

Выступление в Москве

Ранее 24 августа Вуди Аллен принял участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» по видеосвязи в рамках Московской недели кино. Мероприятие вел актер и режиссер Федор Бондарчук.

Американский кинематографист отметил, что всегда испытывал особую симпатию к русскому кино и сказал, что не против поездки в Россию.

Аллен вспомнил о своей поездке в Советский Союз, когда он посетил Москву и Ленинград. Особые воспоминания у него остались от визита в Северную столицу, который он охарактеризовал как «не самый приятный опыт», хотя и не стал раскрывать конкретных деталей.

Отдельно режиссер упомянул о своей встрече с классиком советского кинематографа Сергеем Бондарчуком, который получил мировое признание после создания оскароносной эпопеи «Война и мир».

Аллен признался, что просмотрел всю четырехсерийную ленту продолжительностью почти семь часов за один день.

Вуди Аллен, являющийся обладателем четырех премий «Оскар», создал за свою карьеру более 50 фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа. Среди наиболее известных его работ — «Любовь и смерть», «Ханна и ее сестры», «Вики Кристина Барселона», «Матч-пойнт» и «Дождливый день в Нью-Йорке».