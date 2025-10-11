Индия дарит Калмыкии 16 реплик артефактов буддизма

Индия передаст в дар Национальному музею Калмыкии реплики древних статуй и барельефов со сценами из жизни Будды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республики Калмыкия (РК).

«Специально к передаче реликвий в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова откроется экспозиция реплик, представляющих собой копии 16 предметов, хранящихся в Национальном музее Индии, – каменных статуэток и фрагментов барельефов, датируемых II-XI веками нашей эры и изображающих как отдельных божеств, так и сцены из жизни Будды», – сообщили в пресс-службе РК.

Как отмечается, индийские власти также передадут Калмыкии копии древних рукописей священных буддийских текстов на санскрите, а в ходе визита делегация Индии представит и передаст Калмыцкому государственному университету им. Б.Б. Городовикова и Троицкому хурулу Ганджур – собрание буддийских писаний в 108 томах на монгольском языке. Ганджур – это основное собрание буддийских писаний на тибетском языке, которое содержит около 900 работ.

29 сентября в Элисте завершился третий Международный буддийский форум, в ходе которого столицу Калмыкии посетили более семи тысяч человек. В программе форума прошли более 50 мероприятий с участием духовных лидеров, исследователей, государственных и общественных деятелей из 35 стран, в том числе из Индии.

Ранее глава Калмыкии рассказал о буддизме, местах силы и кикбоксинге в школах.