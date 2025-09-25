«Нас должно быть больше». Глава Калмыкии — о буддизме, местах силы и кикбоксинге в школах

С 25 по 28 сентября Калмыкия принимает III Международный буддийский форум. Его посетят духовные лидеры из разных стран, а также представители небуддийских государств. Почему буддизм объединил этих людей и чем важен этот форум, рассказал в интервью «Газете.Ru» глава республики Калмыкия Бату Хасиков. Он также поделился мнением о том, почему всем туристам стоит посетить Калмыкию, какое влияние на школьников оказывает кикбоксинг, а также сообщил о строительстве первого в России Будда-парка и признался, как изменилась его мечта после вступления в должность главы региона.

— Калмыкия — единственный буддийский регион Европейской части континента, и скоро в Элисте пройдет III Международный буддийский форум. Как готовитесь к этому мероприятию, чем он значим?

— III Международный буддийский форум пройдет в Элисте с 25 по 28 сентября и соберет гостей из порядка 35 стран мира, однако мы ожидаем не только участников, непосредственно исповедующих буддизм, но и всех, кто интересуется буддизмом как философией, шире — как большим явлением мировой истории. Показательно, что ряд стран, представители которых приедут на форум, не являются буддийскими — сегодня идейные основы буддизма становятся все более актуальными.

Официальное название форума — «Буддийский мир в новом тысячелетии». Не секрет, что наша эпоха требует точного ответа на сложнейший вопрос: как жить в гармонии с миром и самим собой? Как следствие, каждый из нас находится в поиске истинных ценностей: разными могут быть формы этого поиска, пути, но цель одна. И это очень созвучно задачам самого форума: мы стремимся объединить людей независимо от вероисповеданий и конфессий, следуя исторической логике российской действительности. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, и проекты подобного уровня — подтверждение этого статуса, а также укрепление авторитета страны на международной арене.

close Пресс-служба республики Калмыкия

Разумеется, благодаря форуму Калмыкия оказывается в центре внимания мирового сообщества. Событие повлияет однозначно благоприятно на развитие региона. Не могу не отметить сплоченность моих земляков — каждый стремится сделать свой вклад в проведение форума, и мы видим и очень ценим такое рвение. Это дорогого стоит.

— В своем Telegram-канале вы писали, что Международный буддийский форум — возможность внести вклад в укрепление авторитета России на международной арене. Кто из иностранных партнеров России планирует приехать на форум?

— Сотрудничество с буддийскими странами — важный внешнеполитический вектор для России, так что форум действительно значим с точки зрения укрепления ее авторитета. Как я уже отметил — мы ожидаем делегации не только тех стран, для которых буддизм — основная религия, но и тех, в которых велико влияние буддийской общины, где есть всемирно известные специалисты буддологии. В числе стран, подтвердивших свое участие, — Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Камбоджа, Мьянма, Республика Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Бразилия, Бутан, Испания и США. Как можно заметить, в списке представлены почти все регионы мира — от Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ до Латинской Америки и Западной Европы. Дорогими и желанными гостями станут также представители буддийских регионов России — республики Бурятии и республики Тувы.

close Глава республики Калмыкия Бату Хасиков Алексей Никольский/РИА Новости

Для нас честь принимать зарубежных духовных лидеров: среди них — шри-ланкийский монах Ньянасиха Ракване Тхера, настоятель лесного монастыря Читтавивека; фактический патриарх Мьянмы Ашин Ньяниссара, духовный наставник президентов и носитель высшего монашеского титула страны. Подобный уровень представительства позволяет говорить о поистине определяющем характере форума для взаимодействия России с буддийскими общинами по всему миру.

— Для проведения форума в регионе были реализованы масштабные строительные проекты, в том числе построены новые отели. Насколько эти постройки будут востребованы после окончания форума? Как планируете всю эту инфраструктуру использовать?

— Верно, мы кратно повысили качество инфраструктуры: обновили дороги, аэропорт, культурные и спортивные объекты, в рамках форума откроем буддийскую воскресную школу. Туризм в Калмыкии достигает высоких показателей, достаточно упомянуть, что в этом году мы стали лидерами по темпам туристического роста, нарастив их на 81,7% по отношению к 2024-му. Подобных успехов во многом удается достигать благодаря событийному туризму: практически круглый год в республике проводятся мероприятия различных тематик — например, фестивали тюльпанов, лотосов, барханов — и большие спортивные турниры. Популярностью пользуются разные виды единоборств, что для меня особенно радостно, как для председателя Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. Развит спортивный туризм — к нам приезжают на рыбалку и охоту, и мы делаем все, чтобы с организационной точки зрения подобные виды отдыха были максимально разумны по отношению к природе.

close Пресс-служба республики Калмыкия

Регион славится и национальным заповедником «Черные земли» — благодаря обновленной инфраструктуре мы можем принимать еще больше желающих познакомиться с нашими уникальными флорой и фауной. Калмыкия — это то энергетическое место, куда люди приезжают отдыхать ментально.

Республика уникальна в культурном и природном плане: здесь расположен крупнейший в Европе буддийский храм — Золотая обитель Будды Шакьямуни, этнографические комплексы, живописные степи и заповедные территории, поражающие своей красотой. У нас сохранились самобытные традиции, кухня, ремесла, которые делают Калмыкию особой точкой на карте России.

Чтобы привлечь туристов, мы развиваем транспортную доступность, расширяем гостиничную сеть, создаем новые экскурсионные маршруты. О некоторых я уже упоминал, но благодаря форуму удастся запустить новую туристическую локацию — большой Будда-парк: территория определена, первый этап пройден: уже установлена статуя Зеленой Тары — почитаемого в буддизме божества. Все наши друзья из буддийских и, что важно, небуддийских стран получат возможность создать на отдельном участке парка что-то свое — например, построить храм, ступу или высадить сад. Уверен, что это будет одна из самых притягательных туристических локаций на юге России.

Серьезный интерес к иным точкам роста республики очевиден. У нас есть озеро Маныч, выход на Каспий, Волга — полагаю, мы только у истоков создания современной, стильной и комфортной инфраструктуры. Ее востребованность колоссальна — туристы вечно находятся в поиске неизведанных мест на карте, и в этом смысле Калмыкия — регион, способный подарить по-настоящему особенный опыт. Приятный бонус — небольшое расстояние от Москвы, полет из столицы занимает всего пару часов.

— Калмыкия вошла в число восьми субъектов, которым спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам — за активную работу по привлечению инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов. Насколько это важно для республики и какие возможности открывает?

— Для Калмыкии очень важен благоприятный инвестиционный климат, и цифры подтверждают, что нам удается его формировать: так, в 2019 году у нас было зарегистрировано около 9 тысяч субъектов предпринимательства, а сегодня уже порядка 30 тысяч. Списание задолженностей — одна из мер поддержки федерального центра.

В числе иных мер — содействие в реализации индивидуальной программы развития Калмыкии. Первую пятилетнюю программу мы завершили с большим успехом: на 3,1% снизился уровень безработицы, были поддержаны более 150 проектов в разных отраслях экономики. Новая программа ориентирована на шестилетний период и отличается от предыдущей: ранее 60% средств мы направляли на стимулирование бизнеса, а 40% — на создание социальной инфраструктуры. В рамках реализации ИПР 2.0 направим 5,8 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики региона – в обрабатывающие производства, сельское хозяйство и туризм.

close Пресс-служба республики Калмыкия

Пять лет назад мы учредили международный экономический форум «Элиста», который за эти годы принял делегации из Ирана, Кувейта, Китая и Азербайджана. У региона есть потенциал, свои богатства. Инвесторы это видят: один из примеров подобных проектов — мясоперерабатывающий комбинат «Сян Махан», который привлек 2 млрд рублей от китайских партнеров. Колоссальные средства вложены в зеленую энергетику, развитие аэропорта — также результат инвестиционного сотрудничества. Фиксируем заинтересованность со стороны инвесторов в развитии транспортно-логистических возможностей региона.

Очевидно, что Международный буддийский форум играет серьезную идееобразующую роль, но не стоит забывать о его деловой программе. Верю, что многие инициативы получат продолжение, благо они весьма перспективны. В ходе моих международных визитов я отмечаю заинтересованность иностранных коллег в калмыцком сельском хозяйстве и разработке недр республики. Среди иных сфер в нашем фокусе — туризм, образование, медицина и строительство.

— В этом году было расширено число городов для прямых внутренних рейсов из аэропорта Элисты. Как наличие прямого сообщения с городами России влияет на турпоток и какие планы сейчас по развитию аэропорта?

— Прямое сообщение с российскими городами и зарубежьем, регулярные рейсы из Москвы, Сочи, Екатеринбурга и Антальи однозначно способствуют увеличению туристического потока. Мы планируем расширять количество направлений: однозначно востребованным пунктом назначения будет Санкт-Петербург, и мы работаем над организацией таких рейсов. Уверен, что появление прямых маршрутов — это вопрос времени.

close Пресс-служба республики Калмыкия

Что касается международных направлений, мы рассматриваем предложения о полетах в Египет, прорабатываем планы по установлению авиасообщения с иными странами арабского мира. Это важно и с точки зрения взаимодействия с буддийскими странами через хабы в арабских государствах, и с точки зрения делового сотрудничества — отраслевая повестка очень развита в регионе.

— За последние полгода вы посетили четыре страны. Каковы основные контуры сотрудничества Калмыкии на мировой арене? Что регион предлагает зарубежным партнерам, взаимодействие в каких сферах чаще всего становится предметом переговоров?

— Как субъект РФ, Калмыкия действует на международной арене в рамках федерального поручения и активно работает над укреплением международных связей, в том числе с азиатскими регионами. Радостно, что благодаря форуму наше зарубежное сотрудничество расширилось — мы ведем активный диалог с Монголией, Китаем, Шри-Ланкой, Таиландом, Вьетнамом, Сингапуром.

Важно для нас сотрудничество с постсоветским пространством: в отношениях есть взаимный интерес. Наш большой партнер — Белоруссия. Товарооборот между страной и регионом увеличился в разы, а уже в этом году мы планируем открыть крупный центр Минского тракторного завода с полным циклом, что серьезно укрепит эффективность наших сельхозтоваропроизводителей.

Партнерство с Ираном — еще одна светлая страница в нашей международной практике. Иранские партнеры проявили интерес к калмыцкому мясу. Кроме этого, прорабатываем создание транспортного коридора — рассматриваем и сухопутный, и морской пути.

— Вы — председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. Не наблюдается ли застоя в этой сфере у российских спортсменов после ввода антироссийских санкций? Что нужно делать, чтобы нивелировать ущерб?

— Конечно, любой спортсмен стремится к большим соревнованиям и конкуренции на международной арене. Находясь под санкциями, мы делали все для компенсации отсутствия мировых стартов — проводили соревнования в рамках ШОС, БРИКС, увеличили количество национальных турниров.

close Глава республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 2024 год Александр Казаков/РИА Новости

В марте я провел очень продуктивную встречу с президентом Всемирной Федерации кикбоксинга Фридрихом Эксенбергом. Господин Эксенберг проницательно заметил, что, пока российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, никто не может считать себя настоящим чемпионом.

Подчеркну — позиция МОК для Федерации не является ориентиром. Мы видим, насколько она противоречива, и рады, что в целом от нее не зависим. Проводить всемирные турниры по кикбоксингу раз в два или четыре года проще — этот вид спорта подразумевает много разделов. Подобные планы также стали предметом разговора с иностранным коллегой.

Первая ласточка возвращения российского кикбоксинга на международные турниры — участие наших спортсменов в Кубке мира по кикбоксингу WKF в Республике Беларусь в этом году. Восемьдесят пять российских атлетов боролись за призы под государственным флагом и с гимном. Они завоевали сорок пять золотых медалей, а четыре представителя команды выполнили норматив мастера спорта международного класса.

Мы говорим о виде спорта с большим потенциалом в нашей стране. Он довольно демократичен и потому очень востребован фитнес-индустрией, а профессиональный кикбоксинг — это еще и красивая телевизионная картинка. Всячески поощряем внедрение занятий по кикбоксингу в университетах и школах, среди прочего, это оказывает очень положительное воспитательное влияние.

Наконец, наша глобальная цель — внести вклад в укрепление здоровья нации и ее уверенности в себе.

— Впервые вступая в должность главы Калмыкии, вы произнесли речь: «У меня есть мечта — мечта о сильной, единой Калмыкии, в которой люди, объединенные общей целью, совместными усилиями, движутся к ее достижению». Как близко вы подошли к реализации этой мечты? О чем мечтаете сейчас?

— Уверенно могу сказать, что мы подготовили очень прочную основу для воплощения этой мечты. Нам в республике удалось консолидировать силы: наша основная цель — устойчивое и динамичное развитие. Важнейшие вопросы получается решать благодаря поддержке президента России Владимира Путина — например, совместно с федеральным центром мы реализовали стратегически важный проект по строительству магистральной нитки водовода из Верхнего Яшкуля в Элисту, а в настоящий момент в разработке находится масштабный проект по строительству водопровода из Волги. Экономический и социальный эффект подобных инициатив очевидны. К примеру, за последние пять лет региональный валовой продукт вырос на более 50%.

Важно — приближать мечту помогает, прежде всего, вера моих земляков в свою Родину. За результат, к которому мы стремимся, должно быть не стыдно. Наша земля, наши люди дают все основания полагать, что именно в Калмыкии, этом удивительном месте силы, могут рождаться большие проекты.

Сейчас я мечтаю о том, чтобы все то, что мы сейчас делаем, было востребовано следующими поколениями. Нас должно быть больше.