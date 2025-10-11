Скандальному блогеру Михаилу Литвину грозит тюрьма в РФ за уклонение от армии

Блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения обязательной воинской службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

С начала осени, сказано в публикации, 25-летнему инфлюенсеру направили не менее трех повесток, однако они остались без внимания со стороны блогера.

В настоящее время военкомат настаивает на явке военнообязанного для прохождения медицинской комиссии и возможного его направления на дальнейшую службу.

SHOT отмечает, что против Литвина могут возбудить дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы», если он не явится в военный комиссариат в ближайшее время. СМИ добавляет, что ситуация усугубляется еще и тем, что до этого блогер публично заявлял о покупке военного билета.

У Михаила Литвина свыше 12 млн подписчиков на YouTube. Молодой человек получил известность благодаря скандальным пранкам и челленджам, в том числе с участием дорогих автомобилей.

В октябре 2024 года Литвин был задержан после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

