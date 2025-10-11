На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скандальному блогеру Михаилу Литвину грозит тюрьма в РФ за уклонение от армии

SHOT: блогеру Михаилу Литвину грозит 2 года тюрьмы военной службы по призыву
true
true
true
close
mikhail_litvin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения обязательной воинской службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

С начала осени, сказано в публикации, 25-летнему инфлюенсеру направили не менее трех повесток, однако они остались без внимания со стороны блогера.

В настоящее время военкомат настаивает на явке военнообязанного для прохождения медицинской комиссии и возможного его направления на дальнейшую службу.

SHOT отмечает, что против Литвина могут возбудить дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы», если он не явится в военный комиссариат в ближайшее время. СМИ добавляет, что ситуация усугубляется еще и тем, что до этого блогер публично заявлял о покупке военного билета.

У Михаила Литвина свыше 12 млн подписчиков на YouTube. Молодой человек получил известность благодаря скандальным пранкам и челленджам, в том числе с участием дорогих автомобилей.

В октябре 2024 года Литвин был задержан после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Земфира (признана в РФ иностранным агентом) зарабатывает в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами