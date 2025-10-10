На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет

Актриса Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет
true
true
true
close
Беларусьфильм

Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом стало известно данных портала «Кино-Театр.Ру».

Информацию о смерти артистки также подтвердил актер Артем Цыпин. Слова соболезнований он выразил на своей странице во «ВКонтакте».

«Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — говорится в сообщении.

Осиповой удалось добиться успеха, как в театре, так и в кино. В МХТ имени Чехова — она выступала в таких постановках, как «Три сестры», «Дядя Ваня» и других произведениях классического и современного репертуара.

Широкому зрителю она известна по ролям в «Счастливом человеке», «Волчке», а также кинокартине «Петя по дороге в Царствие Небесное».

10 октября также стало известно, что скончался солист и басист британской рок-группы Moody Blues. По словам родных, артист был «человеком с огромным сердцем, а самым важным для него была его неизменная любовь к жене Кирстен и семье, а также страсть к музыке и вера».

Ранее скончался театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами