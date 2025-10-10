Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет

Советская актриса театра и кино Эльвира Осипова ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом стало известно данных портала «Кино-Театр.Ру».

Информацию о смерти артистки также подтвердил актер Артем Цыпин. Слова соболезнований он выразил на своей странице во «ВКонтакте».

«Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», — говорится в сообщении.

Осиповой удалось добиться успеха, как в театре, так и в кино. В МХТ имени Чехова — она выступала в таких постановках, как «Три сестры», «Дядя Ваня» и других произведениях классического и современного репертуара.

Широкому зрителю она известна по ролям в «Счастливом человеке», «Волчке», а также кинокартине «Петя по дороге в Царствие Небесное».

10 октября также стало известно, что скончался солист и басист британской рок-группы Moody Blues. По словам родных, артист был «человеком с огромным сердцем, а самым важным для него была его неизменная любовь к жене Кирстен и семье, а также страсть к музыке и вера».

Ранее скончался театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич.