Скончался театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич

Умер театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич

На 86-м году жизни скончался специалист по творчеству Уильяма Шекспира, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

«Только что позвонила Людмила Ильинична Тихвинская и сказала, что умер Алексей Вадимович [Бартошевич]», — сообщил он.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года. Его отец — Вадим Шверубович, был основателем постановочного факультета Школы-студии МХАТ, а дед — актером МХАТа Василий Качалов.

Бартошевич проходил обучение в ГИТИСе на театроведческом факультете. Именно в период учебы будущий театровед начал углубленно изучать творчество британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Дипломная работа Бартошевича получила название «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко». Позднее кандидатская работа театроведа, которую он защитил в 1965 году, и докторская диссертация 1985 года тоже были посвящены творчеству британского писателя.

В 2020 году Алексей Бартошевич стал лауреатом «Золотой маски» за вклад в развитие театрального искусства.

