Стало известно, где похоронят певца Амирамова

Известного певца в жанре шансон Ефрема Амирамова похоронят в Израиле
Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Певец и народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле. Об этом с ТАСС сообщила пиар-менеджер певца Виктория Воропай.

«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов», — сказала она.

О смерти певца стало известно в четверг, 9 октября. 69-летний Амирамов скончался в реанимации больницы в Нальчике.

Его госпитализировали с сепсисом. Врачи установили артисту специальные дренажные трубки, но спасти его жизнь не удалось.

Амирамов известен широкому слушателю по песням «Молодая», «Лучшая из мам» и «Аленка». Его первая пластинка «Последний дебют» сразу стала «золотой». В 1989-м было продано более 1 млн экземпляров. В 2004-м исполнитель стал лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона». Имел звание Народного артиста Кабардино-Балкарии.

10 октября также стало известно о смерти солиста и басист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж умер в возрасте 82 лет. По словам родных, артист был «человеком с огромным сердцем, а самым важным для него была его неизменная любовь к жене Кирстен и семье, а также страсть к музыке и вера».

Ранее в Британии умерла известный автор любовных романов Джилли Купер.

