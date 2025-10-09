Умер певец Амирамов

Певец Ефрем Амирамов скончался в четверг в реанимации больницы в Нальчике. Об этом РИА Новости сообщили в республиканской клинической больнице.

«Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался», — говорится в сообщении.

В конце сентября ушел из жизни актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Он скончался в возрасте 88 лет. Геннадий Нилов — отец звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова.

До этого сообщалось, что после продолжительной болезни умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Морской патруль» и «Утоли моя печали». Ему было 65 лет.

Ранее умер российский шансонье Алексей Степин.