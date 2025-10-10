Вышел трейлер нового спин-оффа «Игры престолов»

На YouTube-канале HBO Max был опубликован трейлер сериала «Рыцарь Семи королевств» — нового спин-оффа «Игры престолов». Шоу выйдет на экраны 18 января 2026.

Сериал, который будет состоять из шести эпизодов, расскажет о молодом рыцаре Сире Дункане Высоком (Питер Клаффи) и его юном оруженосце по прозвищу Эгг (Декстер Сол Анселл). Действие шоу разворачиваются за 100 лет до «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

До этого руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси заявила, что студия работает над несколькими спин-оффами «Игры престолов».

По ее словам, руководству HBO также понравился грядущий сериал «Рыцарь Семи королевств», основанный на повестях о Дунке и Эгге писателя Джорджа Мартина.

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год. Всего зрители увидели восемь сезонов.

