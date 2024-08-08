Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Игры престолов» рассказал, почему его дети никогда не посмотрят сериал

Актер Кит Харингтон заявил, что его детям будет некомфортно смотреть «Игру престолов»

close
100%
HBO/Global Look Press

Звезда фантастического сериала «Игра престолов» Кит Харингтон рассказал, почему его дети, скорее всего, никогда не посмотрят это шоу. Его цитирует издание «E! Online».

По мнению Харингтона, его 3-летний сын и 12-месячная дочь от супруги и коллеги по «Игре престолов» Роуз Лесли не захотят увидеть, как на экране начинались отношения родителей.

«Я думаю, им будет очень некомфортно. Не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чем я сыграл. Я и сам не хочу, полагаю, будет такой грустный момент, когда скажу им: «Эй, посмотри, в чем я снялся 20 лет назад». И они ответят: «Папа, нет», — представляет себе 37-летний актер.

При этом Харингтон одобрил решение телеканала HBO развивать вселенную «Игры престолов» и снимать приквел «Дом Дракона».

«Невероятно и очень трогательно, что франшиза продолжается. Это великолепно», — сказал он.

О том, каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов», читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее шоураннер Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» станет последним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами