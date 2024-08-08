Звезда «Игры престолов» рассказал, почему его дети никогда не посмотрят сериал

Звезда фантастического сериала «Игра престолов» Кит Харингтон рассказал, почему его дети, скорее всего, никогда не посмотрят это шоу. Его цитирует издание «E! Online».

По мнению Харингтона, его 3-летний сын и 12-месячная дочь от супруги и коллеги по «Игре престолов» Роуз Лесли не захотят увидеть, как на экране начинались отношения родителей.

«Я думаю, им будет очень некомфортно. Не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чем я сыграл. Я и сам не хочу, полагаю, будет такой грустный момент, когда скажу им: «Эй, посмотри, в чем я снялся 20 лет назад». И они ответят: «Папа, нет», — представляет себе 37-летний актер.

При этом Харингтон одобрил решение телеканала HBO развивать вселенную «Игры престолов» и снимать приквел «Дом Дракона».

«Невероятно и очень трогательно, что франшиза продолжается. Это великолепно», — сказал он.

О том, каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов», читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее шоураннер Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» станет последним.