HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», посвященный Таргариенам

Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси заявила, что студия работает над несколькими спин-оффами «Игры престолов». Ее слова передает Deadline.

«Один из них — не буду вдаваться в подробности — очень перспективен, и это все еще линия Таргариенов», — заявила топ-менеджер компании.

Руководству HBO, отметила Орси, также понравился грядущий сериал «Рыцарь Семи королевств», основанный на повестях о Дунке и Эгге писателя Джорджа Мартина. Первый сезон выйдет уже в 2025 году. По словам Орси, всего HBO планирует выпустить три сезона.

Премьера третьего сезона приквела «Игры престолов» — «Дом Дракона» — состоится в 2026 году.

«Я очень взволнована. Думаю, вас ждет большой сюрприз: мы начнем сезон с захватывающей битвы <...> Я рада, что мы не стали торопиться. Это настолько масштабно, что нам нужно было время, чтобы все сделать», — отметила Орси.

По данным Deadline, второй сезон «Дома Дракона» был сокращен с 10 до 8 эпизодов, а часть сюжета перенесена на третий, по разным причинам — в том числе из-за забастовок в Голливуде.

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год. Всего зрители увидели восемь сезонов.

Ранее сообщалось, что со съемок сериала «Во все тяжкие» воровали фальшивые наркотики из-за реалистичности.