Актриса Полина Агуреева развелась с мужем после 12 лет брака

SHOT: актриса Агуреева развелась с Малышевым после 12 лет брака

Киноактриса Полина Агуреева разошлась со своим мужем Федором Малышевым после 12 лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На расторжение брака у 49-летней Полины Агуреевой и 34-летнего Федора Малышева ушло чуть больше трех месяцев. Сейчас они официально разведены», – уточняет Telegram-канал.

Как отмечается, Агуреева и Малышев познакомились в театре в 2011 году, сочетались браком в 2013 году, а в 2015 году у них родился сын.

В 2024 году Агуреева рассказала, что любит россиян за истовость и страстность.

«Русская жалилка и страданка не должны исчезнуть», – заявила она. Артистка уточнила, что россияне обладают уникальными культурными ценностями, которые стоит развивать и поддерживать.

Полина Агуреева снялась в первых сезонах «Живых меморий», в сериалах «Балет» и «Ликвидация», а также 33-х других картинах. Ее бывший супруг Федор Малышев, снялся в 12-ти картинах, среди которых сериалы «Екатерина. Самозванцы», «Грозный» и «Хочу не могу!». Кроме того, он выступил в качестве режиссера двух своих фильмов.

Ранее Агурееву объявили в розыск на Украине.