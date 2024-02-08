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Полина Агуреева рассказала о принципиальных отличиях русского менталитета

Актриса Агуреева призналась, что любит русский народ за истовость и страстность

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Актриса Полина Агуреева в беседе с aif.ru заявила о значительной разнице в менталитете русского человека и европейца.

«Русская жалилка и страданка не должны исчезнуть, я хочу, чтобы мы этим отличались. Пускай и в плохом смысле, и в хорошем, и в непрактичности, и в лени, как обратной стороне чувственности русских. Я не говорю, что мы, русские, лучше всех, просто это национальная черта наша. Это еще и истовость, страстность русских», — подчеркнула Агуреева.

Она считает, что подобные особенности и характерные отличия можно наблюдать в характерах представителей любых народов. При этом артистка хочет, чтобы эти различия не стирались. По мнению Агуреевой, сейчас противоречия между представителями либерального движения и поборниками традиционных ценностей стали наиболее острыми, поэтому вопрос о различиях менталитета на данный момент наиболее актуален.

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