Матвеев станет Вертинским, а Снигирь — Цветаевой

Актер Максим Матвеев перевоплотится в шансонье Александра Вертинского, а актриса Юлия Снигирь станет поэтессой Мариной Цветаевой в третьем сезоне киноальманаха «Живые Мемории». Об этом сообщили «Газете.Ru» авторы проекта.

Премьера нового сезона киноальманаха мемуаров о выдающихся российских деятелях культуры «Живые Мемории» запланирована на май 2025 года. Свое участие в съемках также подтвердили Евгений Миронов, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и другие известные актеры.

«Познавательный киноальманах на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев. Впервые в истории проекта к избранным сериям будет записана музыка на первой Тон-студии «Мосфильма»», — рассказывают авторы.

Заглавной темой нового сезона станут «Отцы и дети», в основу сценария лягут мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, княгини Урусовой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского, рассказывающие о родительстве, отечестве, отчем доме.

«Живые Мемории. Отцы и дети» станут продолжением историко-культурного проекта, созданного командой Михаила и Ирины Разумовских Ktomy.media в 2020 году — фильма-путешествия о деятелях культуры.

Среди героев первых сезонов были Фёдор Достоевский, Иван Бунин, Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова, инженер и меценат Петр Перцов. Голосами их воспоминаний стали Алексей Гуськов, Евгений Князев, Галина Тюнина, Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), Кирилл Пирогов, Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин и другие известные артисты. Первые сезоны «Живых меморий» собрали 800 тыс. просмотров в интернете. Всего вместе с третьим сезоном киноальманах будет насчитывать 29 серий.

Ранее Большой театр впервые за свою историю выступил в Таиланде.