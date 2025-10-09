Певец Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда

Авраам Руссо подал иск о компенсации морального вреда за похищение в 2004 году

Эстрадный певец Авраам Руссо подал иск в столичный суд к бывшему охраннику Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву о взыскании компенсации морального вреда за похищение.

Согласно исковому заявлению, 31 января 2004 года ответчик в составе группы лиц похитил певца и удерживал его до тех пор, пока тот не согласился выполнить требования похитителей.

Несмотря на то, что впоследствии уголовное преследование ответчика было прекращено по нереабилитирующим основаниям, истец требует возмещения морального вреда.

Он утверждает, что хотя уголовное дело в отношении Эльдукаева прекращено, но действия ответчика напрямую привели к физическим и нравственным страданиям певца.

Подготовительное заседание назначено на 23 октября 2025 года.

18 сентября Эльдукаеву был вынесен приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 14,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Эльдукаев признан виновным в покушении на Руссо в 2006 году и в оказании помощи при покушении на предпринимателей Гуршумовых.

Ранее суд оставил певца Шарлота в колонии-поселении.