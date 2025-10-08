На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил певца Шарлота в колонии-поселении

РИА: суд отказал Шарлоту в переводе из колонии-поселения в колонию общего режима
true
true
true
close
Сергей Тарасов/РИА Новости

Самарский областной суд отказал певцу Эдуарду Шарлоту, которого осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, в переводе его из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

«Апелляционную Жалобу Шарлота оставить без удовлетворения», — сказал судья в ходе заседания.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

В августе текущего года Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима.

Ранее отец Шарлота раскрыл подробности тюремного заключения сына.

