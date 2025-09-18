Бывшего охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии за покушение на Руссо
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшему охраннику Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву вынесен приговор по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 14,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, пишет ТАСС.

Эльдукаев признан виновным в покушении на Руссо в 2006 году и в оказании помощи при покушении на предпринимателей Гуршумовых.

«Суд постановил проговорить Тархана Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима, переквалифицировать уголовное дело на ст. 102 УК РСФСР, а также частично удовлетворить гражданский иск Гуршумова на 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что Тельман Исмаилов, бывший владелец Черкизовского рынка, в начале 2004 года обманным путем заманил Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага». Там певца избили, а затем незаконно удерживали в течение суток в загородном доме, расположенном в Апрелевке. В результате артист был вынужден согласиться с требованиями, выдвинутыми ему, и отказаться от сотрудничества с другим продюсером.

Спустя четырнадцать лет Руссо обратился в правоохранительные органы. В 2021 году суд освободил ряд лиц, причастных к похищению, от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее адвокат оценил желание Эльдукаева уйти на фронт с семьей и друзьями.

